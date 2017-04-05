И.Климпуш-Цинцадзе надеется на положительное решение завтра по "безвизу"

"Мы надеемся на позитивный настрой всех дебатов. И надеемся на завтрашнее решение Европейского парламента, которое должно было быть так же положительным", - сказала вице-премьер.

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Однако, по словам И.Климпуш-Цинцадзе, наблюдаются попытки небольших партий, которые непосредственно имеют связи с Россией, "добавить ложку дегтя в эту бочку меда".

"Но я думаю, что им не удастся повлиять на решение. И убеждена, что решение будет положительным", - подчеркнула она.