І.Климпуш-Цинцадзе сподівається на позитивне рішення завтра по "безвізу"

"Ми сподіваємося на позитивний настрій всіх дебатів. І сподіваємося на завтрашнє рішення Європейського парламенту, яке мало би бути так само позитивним", - сказала віце-прем'єр.

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Водночас, за словами І.Климпуш-Цинцадзе, спостерігаються спроби невеличких партій, які безпосередньо мають зв'язки з Росією, "додати ложку дьогтю в цю бочку меду".

"Але я думаю, що їм не вдасться вплинути на рішення. І переконана, що рішення буде позитивним", - підкреслила вона.