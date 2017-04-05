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І.Климпуш-Цинцадзе сподівається на позитивне рішення завтра по "безвізу"

І.Климпуш-Цинцадзе сподівається на позитивне рішення завтра по "безвізу"

Київ • УНН

 • 14187 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе очікує завтра на позитивне рішення Європейського парламенту щодо надання Україні безвізового режиму. Про це вона сказала сьогодні журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми сподіваємося на позитивний настрій всіх дебатів. І сподіваємося на завтрашнє рішення Європейського парламенту, яке мало би бути так само позитивним", - сказала віце-прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: О.Зеркаль: поправка від групи євродепутатів не нашкодить наданню Україні "безвізу"

Водночас, за словами І.Климпуш-Цинцадзе, спостерігаються спроби невеличких партій, які безпосередньо мають зв'язки з Росією, "додати ложку дьогтю в цю бочку меду".

"Але я думаю, що їм не вдасться вплинути на рішення. І переконана, що рішення буде позитивним", - підкреслила вона.

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