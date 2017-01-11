И.Климпуш-Цинцадзе: проекты, которые подписаны с ЕИБ, дадут возможность поддерживать малый и средний бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За 9 месяцев действия зоны свободной торговли экспорт Украины в ЕС увеличился почти на 5%, а импорт товаров из ЕС - более чем на 4%. Об этом в эфире "5 канала" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"40% экспорта Украины идет на страны ЕС. Это означает, и мы видим по тенденциям отдельных отраслей, даже условно те области, которые только на Россию экспортировали, уже выходят на рынки ЕС. Как, например, части Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины. Поэтому за 9 месяцев работы действия зоны свободной торговли непосредственно, у нас увеличился экспорт Украины в ЕС почти на 5%. Примерно на чуть больше 4% увеличился импорт товаров из ЕС", - отметила она.
Но, по ее словам, весь бизнес знает, каким образом можно экспортировать, поэтому сейчас основное внимание сосредотачивается на малом и среднем бизнесе.
"Я рада, что проекты, которые были подписаны с Европейским инвестиционным банком, наконец дадут нам возможность поддерживать малый и средний бизнес. Через украинские банки кредитовать их дешевыми деньгами, что надеюсь, даст возможность им для развития и для того, чтобы они могли дальше развивались и экспортировать. Также речь идет об открытии 15 региональных центров по помощи среднему и малому бизнесу. Это большой европейский проект. А именно будет предоставляться полная информация - куда обращаться, что делать, какие процедуры проходить для того, чтобы быть экспортером", - рассказала И. Климпуш-Цинцадзе.