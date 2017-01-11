І.Климпуш-Цинцадзе: проекти, які підписані з ЄІБ, дадуть можливість підтримувати малий і середній бізнес

“40% експорту України йде на країни ЄС. Це означає, і ми бачимо по тенденціях окремих галузей, що навіть умовно ті області, які тільки на Росію експортували, вже виходять на ринки ЄС. Як, наприклад, частини Донецької і Луганської областей, які знаходяться під контролем України. Тому за 9 місяців роботи дії зони вільної торгівлі безпосередньо, в нас збільшився експорт України до ЄС майже на 5%. Приблизно на трошки більше 4% збільшився імпорт товарів з ЄС”, — зазначила вона.

Але, за її словами, не весь бізнес знає, в який спосіб можна експортувати, тому зараз основна увага зосереджується на малому і середньому бізнесі.

“Я тішуся, що проекти, які були підписані з Європейським інвестиційним банком, нарешті дадуть нам можливість підтримувати малий і середній бізнес. Через українські банки кредитувати їх дешевими грошима, що сподіваюся, дасть можливість їм для розвитку і для того, щоб вони могли далі розвивалися і експортувати. Також йдеться про відкриття 15 регіональних центрів по допомозі середньому і малому бізнесу. Це великий європейський проект. А саме буде надаватися повна інформація — куди звертатися, що робити, які процедури проходити для того, щоб бути експортером”, — розповіла І. Климпуш-Цинцадзе.