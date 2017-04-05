И.Грынив рассказал о планах после ухода с должности председателя фракции БПП

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45739 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103795 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159559 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117850 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117321 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113024 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107162 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103649 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154346 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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И.Грынив рассказал о планах после ухода с должности председателя фракции БПП

И.Грынив рассказал о планах после ухода с должности председателя фракции БПП

Киев  •  УНН

 • 11057 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Народный депутат, советник Президента Украины Игорь Грынив отметил, что остается в команде и продолжает работать с Президентом Петром Порошенко после решения уйти с должности председателя фракции БПП в Верховной Раде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я не только принял решение уйти с поста главы фракции. В принципе, я давно для себя принял решение уйти из политики. Реализовать это сложно. Хотеть не вредно и ситуации бывают разные", - сказал И.Грынив.

В то же время, И.Грынив опроверг слухи о том, что Президент уговаривал его остаться на посту главы фракции: "Никаких уговоров не было. Президент знает, что если я решил уйти, то он уважает мое право".

Парламентарий отметил, что ему было сделано несколько предложений по дальнейшей деятельности.

"На сегодняшний день я остаюсь депутатом и остаюсь советником Президента", - сказал И.Грынив.

"В этом году исполняется 30 лет - как я с академической жизни, а я работал в университете и был химиком, и никогда не думал, что чем-то другим буду заниматься в жизни - 30 лет я уже в политике", - отметил И.Грынив.

Он напомнил, что пришел в политику из львовского "Общества Льва". В частности, в уставе этого общества было определено, что председатель организации может находиться на должности один год. И.Грынив отметил, что в качестве председателя фракции БПП он находился почти год. "Я год отработал председателем фракции и считаю, что этого достаточно", - отметил он.

"Я не очень то и хотел идти на эту должность, но так получилось, что надо было это делать, потому что командная игра - это командная игра. Год прошел и я посчитал возможным отдать эту ношу нести другому", - отметил он.

Парламентарий также не исключает, что уже до конца года может составить депутатский мандат.

Напомним, И.Грынив на заседании совета фракции заявил о решении оставить должность.

Также напомним, А.Парубий официально объявил об избрании А.Герасимов председателем фракции БПП.

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