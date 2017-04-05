И.Грынив рассказал о планах после ухода с должности председателя фракции БПП

"Я не только принял решение уйти с поста главы фракции. В принципе, я давно для себя принял решение уйти из политики. Реализовать это сложно. Хотеть не вредно и ситуации бывают разные", - сказал И.Грынив.

В то же время, И.Грынив опроверг слухи о том, что Президент уговаривал его остаться на посту главы фракции: "Никаких уговоров не было. Президент знает, что если я решил уйти, то он уважает мое право".

Парламентарий отметил, что ему было сделано несколько предложений по дальнейшей деятельности.

"На сегодняшний день я остаюсь депутатом и остаюсь советником Президента", - сказал И.Грынив.

"В этом году исполняется 30 лет - как я с академической жизни, а я работал в университете и был химиком, и никогда не думал, что чем-то другим буду заниматься в жизни - 30 лет я уже в политике", - отметил И.Грынив.

Он напомнил, что пришел в политику из львовского "Общества Льва". В частности, в уставе этого общества было определено, что председатель организации может находиться на должности один год. И.Грынив отметил, что в качестве председателя фракции БПП он находился почти год. "Я год отработал председателем фракции и считаю, что этого достаточно", - отметил он.

"Я не очень то и хотел идти на эту должность, но так получилось, что надо было это делать, потому что командная игра - это командная игра. Год прошел и я посчитал возможным отдать эту ношу нести другому", - отметил он.

Парламентарий также не исключает, что уже до конца года может составить депутатский мандат.

Напомним, И.Грынив на заседании совета фракции заявил о решении оставить должность.

Также напомним, А.Парубий официально объявил об избрании А.Герасимов председателем фракции БПП.