І.Гринів розповів про плани після залишення посади голови фракції БПП

“Я не лише прийняв рішення піти з посади голови фракції. В принципі, я давно для себе прийняв рішення піти з політики. Реалізувати це складно. Хотіти не шкідливо і ситуації бувають різні”, — сказав І.Гринів.

В той же час, І.Гринів спростував чутки про те, що Президент вмовляв його залишитися на посаді голови фракції: “Жодних умовлянь не було. Президент знає, що якщо я вирішив піти, то він поважає моє право”.

Парламентар зазначив, що йому було зроблено кілька пропозицій щодо подальшої діяльності.

“На сьогоднішній день я залишаюсь депутатом і залишаюсь радником Президента”, — сказав І.Гринів.

“Цього року виповнюється 30 років — як я з академічного життя, а я працював в університеті і був хіміком, і ніколи не думав, що чимось іншим буду займатись в житті — 30 років я вже в політиці”, — зазначив І.Гринів.

Він нагадав, що прийшов в політику зі львівського “Товариства Лева”. Зокрема, у статуті цього товариства було визначено, що голова організації може перебувати на посаді один рік. І.Гринів зазначив, що на посаді голови фракції БПП він перебував майже рік. “Я рік відпрацював головою фракції і вважаю, що цього достатньо”, — зазначив він.

“Я не дуже то й хотів йти на цю посаду, але так вийшло, що треба було це робити, бо командна гра — це командна гра. Рік пройшов і я вважав за можливе віддати цю ношу нести іншому”, — зазначив він.

Парламентар також не відкидає, що вже до кінця року може скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, І.Гринів на засіданні ради фракції заявив про рішення залишити посаду.

Також нагадаємо, А.Парубій офіційно оголосив про обрання А.Герасимова головою фракції БПП.