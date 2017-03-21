И.Геращенко предложила Раде рассмотреть законопроект в поддержку людей с синдромом Дауна

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 45363 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106050 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121460 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180581 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131729 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125798 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118034 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106557 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107581 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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И.Геращенко предложила Раде рассмотреть законопроект в поддержку людей с синдромом Дауна

И.Геращенко предложила Раде рассмотреть законопроект в поддержку людей с синдромом Дауна

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предложила Верховной Раде проголосовать после перерыва за законопроект в поддержку людей с синдромом Дауна. Об этом она сказала во время выступления в ВР, передает УНН.

"Я обращаюсь к Верховной Раде с просьбой на раньше сегодня перенести законопроект правительственный 4607 в поддержку людей с синдромом Дауна, чтобы мы его проголосовали сразу после перерыва", - сказала И.Геращенко.

Как сообщал УНН, сегодня, 21 марта, отмечается Международный день людей с синдромом Дауна.

Справка УНН: как свидетельствуют статистические данные, вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна составляет 1:600-800 всех новорожденных и не зависит от расы, места жительства, образа жизни или социального положения родителей.

Украинские Национальные Новости

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