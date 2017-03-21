И.Геращенко предложила Раде рассмотреть законопроект в поддержку людей с синдромом Дауна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предложила Верховной Раде проголосовать после перерыва за законопроект в поддержку людей с синдромом Дауна. Об этом она сказала во время выступления в ВР, передает УНН.
"Я обращаюсь к Верховной Раде с просьбой на раньше сегодня перенести законопроект правительственный 4607 в поддержку людей с синдромом Дауна, чтобы мы его проголосовали сразу после перерыва", - сказала И.Геращенко.
Как сообщал УНН, сегодня, 21 марта, отмечается Международный день людей с синдромом Дауна.
Справка УНН: как свидетельствуют статистические данные, вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна составляет 1:600-800 всех новорожденных и не зависит от расы, места жительства, образа жизни или социального положения родителей.