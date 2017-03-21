І.Геращенко запропонувала Раді розглянути законопроект на підтримку людей із синдромом Дауна

“Я звертаюся до Верховної Ради з проханням раніше сьогодні перенести законопроект урядовий 4607 на підтримку людей із синдромом Дауна, щоб ми його проголосували відразу після перерви”, — сказала І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 21 березня, відзначається Міжнародний день людей із синдромом Дауна.

Довідка УНН: як свідчать статистичні дані, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна становить 1:600-800 всіх новонароджених і не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища батьків.