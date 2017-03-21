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І.Геращенко запропонувала Раді розглянути законопроект на підтримку людей із синдромом Дауна

Київ • УНН

 • 7999 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала Верховній Раді проголосували після перерви за законопроект на підтримку людей із синдромом Дауна. Про це вона сказала пі час виступу у ВР, передає УНН.

“Я звертаюся до Верховної Ради з проханням раніше сьогодні перенести законопроект урядовий 4607 на підтримку людей із синдромом Дауна, щоб ми його проголосували відразу після перерви”, — сказала І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 21 березня, відзначається Міжнародний день людей із синдромом Дауна.

Довідка УНН: як свідчать статистичні дані, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна становить 1:600-800 всіх новонароджених і не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища батьків.

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