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Honda намерена закрыть производство в Великобритании из-за Brexit

Honda намерена закрыть производство в Великобритании из-за Brexit

Киев  •  УНН

 • 7901 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Японский автоконцерн Honda планирует закрыть свой завод в Великобритании из-за Brexit. Речь идет о предприятии, на котором работают более 3500 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Еще осенью 2018 года компания заявляла, что не закроет завод, каким бы ни был исход переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Заявление о прекращении производства предприятие собирается опубликовать в ближайшее время.

Если информация подтвердится, то это может стать еще одним жестоким ударом по британской автомобильной промышленности на фоне все более растущей неопределенности вокруг Brexit. В компании Honda опасаются, что в случае выхода Соединенного королевства из ЕС значительно увеличится срок доставки различных товаров из Евросоюза в Великобританию. Если сейчас на это уходит от пяти часов до суток, то после Brexit эта цифра можно возрасти до 9 дней.

Ранее в компании анонсировали временное прекращение работы предприятия из-за Brexit. На сегодня завод в Суиндоне – единственное предприятие Honda на территории Евросоюза. Производство в этом английском городе было запущено 30 лет назад.

Напомним, глава Банка Англии Марк Карни предупредил, что условия, на которых Великобритания выйдет из состава ЕС, "станут лакмусовой бумажкой" состояния мировой торговли.

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