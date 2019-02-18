Honda намерена закрыть производство в Великобритании из-за Brexit

Еще осенью 2018 года компания заявляла, что не закроет завод, каким бы ни был исход переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Заявление о прекращении производства предприятие собирается опубликовать в ближайшее время.

Если информация подтвердится, то это может стать еще одним жестоким ударом по британской автомобильной промышленности на фоне все более растущей неопределенности вокруг Brexit. В компании Honda опасаются, что в случае выхода Соединенного королевства из ЕС значительно увеличится срок доставки различных товаров из Евросоюза в Великобританию. Если сейчас на это уходит от пяти часов до суток, то после Brexit эта цифра можно возрасти до 9 дней.

Ранее в компании анонсировали временное прекращение работы предприятия из-за Brexit. На сегодня завод в Суиндоне – единственное предприятие Honda на территории Евросоюза. Производство в этом английском городе было запущено 30 лет назад.

Напомним, глава Банка Англии Марк Карни предупредил, что условия, на которых Великобритания выйдет из состава ЕС, "станут лакмусовой бумажкой" состояния мировой торговли.