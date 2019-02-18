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Актуальне
Honda планує закрити виробництво у Великій Британії через Brexit

Honda планує закрити виробництво у Великій Британії через Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Японський автоконцерн Honda планує закрити свій автозавод в Великобританії через Brexit. Йдеться про підприємство, на якому працюють більше 3500 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Ще восени 2018 року компанія заявляла, що не закриє завод, яким би не був результат переговорів між Лондоном і Брюсселем.

Заяву про припинення виробництва підприємство збирається опублікувати найближчим часом.

Якщо інформація підтвердиться, то це може стати ще одним жорстоким ударом по британській автомобільній промисловості на тлі невизначеності навколо Brexit, яка все більше зростає. У компанії Honda побоюються, що в разі виходу Сполученого королівства з ЄС значно збільшиться термін доставки різних товарів з Євросоюзу до Великобританії. Якщо зараз на це йде від п'яти годин до доби, то після Brexit ця цифра можна зрости до 9 днів.

Раніше в компанії анонсували тимчасове припинення роботи підприємства через Brexit. На сьогодні завод в Свіндоні - єдине підприємство Honda на території Євросоюзу. Виробництво в цьому англійському місті було запущено 30 років тому.

Нагадаємо, голова банку Англії Марк Карні попередив, що умови, на яких Велика Британія вийде зі складу ЄС, "стануть лакмусовим папірцем" стану світової торгівлі.

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