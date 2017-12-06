Гвардиола заверил, что "Манчестер Сити" приехал победить "Шахтер"

"Могу заверить, что мы приехали сюда за победой. Мы попытаемся одержать победу, а в выходные постараемся выиграть "Манчестер Юнайтед". Но рано или поздно мы проиграем. Затем мы поспим, поедим, а потом будем играть дальше и стараться выигрывать. Лучший футбол не гарантирует наилучших результатов. так, "Манчестер Сити" доминирует, создает много моментов. Но вполне достаточно сыграть плохо 45 минут в Лиге чемпионов, чтобы вылететь. Результат важный. Для меня важно, чтобы мы продолжали играть так же хорошо, как в последний месяц", - заявления коуч.

Гвардиола сказал несколько слов о крайней встрече "горняков" в ЛЧ против "Наполи", а также похвалил действия ряда игроков коллектива Фонсеки.

"Я играл против "Шахтера" семь или восемь раз в своей тренерской карьере. Похожая игра нас ждет и сегодня. Мы будем играть ради нашего престижа и хотим сохранить победный настрой. Я смотрел игру "Шахтера" в Неаполе. Украинская команда проиграла, но хорошо провела первый тайм. Мне нравится игра "Шахтера", то, как действуют Тайсон, Марлос, Фред, Степаненко, Исмаили. Это будет тяжелый матч", - подчеркнул испанец.

Напомним, англо-украинское противостояние стартует в 21:45 на ОСК "Металлист".