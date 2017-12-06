Гвардіола запевнив, що "Манчестер Сіті" приїхав перемогти "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Іспанський наставник "Манчестер Сіті" поділився думками з приводу проведення заключного поєдинку групової стадії із "Шахтарем", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Можу запевнити, що ми приїхали сюди за перемогою. Ми спробуємо здобути перемогу, а у вихідні постараємося виграти "Манчестер Юнайтед". Але рано чи пізно ми програємо. Потім ми поспимо, поїмо, а потім будемо грати далі і намагатися вигравати. Найкращий футбол не гарантує найкращих результатів. Так, "Манчестер Сіті" домінує, створює багато моментів. Але цілком достатньо зіграти погано 45 хвилин в Лізі чемпіонів, щоб вилетіти. Результат найважливіший. Для мене важливо, щоб ми продовжували грати так само добре, як в останній місяць", - заяви коуч.
Гвардіола сказав кілька слів про крайню зустріч "гірників" в ЛЧ проти "Наполі", а також похвалив дії ряду гравців колективу Фонсеки.
"Я грав проти "Шахтаря" сім або вісім разів у своїй тренерській кар'єрі. Схожа гра нас чекає і сьогодні. Ми будемо грати заради нашого престижу і хочемо зберегти переможний настрій. Я дивився гру "Шахтаря" в Неаполі. Українська команда програла, але добре провела перший тайм. Мені подобається гра "Шахтаря", те, як діють Тайсон, Марлос, Фред, Степаненко, Ісмаїлі. Це буде важкий матч", - підкреслив іспанець.
Нагадаємо, англійсько-українське протистояння стартуватиме о 21:45 на ОСК "Металіст".