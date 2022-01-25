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15 марта, 19:03 • 106590 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143177 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123431 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116970 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104798 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101463 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93026 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Гвардиола рассказал о готовности Зинченко к возвращению на поле

Гвардиола рассказал о готовности Зинченко к возвращению на поле

Киев • УНН

 • 15414 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Главный тренер английского “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о состоянии здоровья футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

Цитата

“Зинченко пока не готов играть”, — так Гвардиола прокомментировал состояние дел Зинченко.

Детали

В этом году украинец еще не играл из-за проблем со здоровьем. В последний раз он появлялся на поле 26 декабря прошлого года, когда “Манчестер Сити” победил дома “Лестер Сити” со счетом 6:3.

Сейчас у клубов АПЛ продолжается запланирована пауза, а свой следующий официальный матч команда Зинченко проведет 5 февраля, когда в рамках 1/16 финала Кубка Англии в Манчестер приедет представитель Чемпионшипу (второй дивизион чемпионата Англии) “Фулхэм”.

Контекст

“Манчестер Сити” без Зинченко прервал победную серию в АПЛ.

Украинские Национальные Новости

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