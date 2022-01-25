Гвардіола розповів про готовність Зінченка до повернення на поле
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Головний тренер англійського “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола сказав кілька слів про стан здоров’я футболіста збірної України Олександра Зінченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт “містян”.
Цитата
“Зінченко поки що не готовий грати”, — так Гвардіола прокоментував стан справ Зінченка.
Деталі
Цього року українець іще не грав через проблеми зі здоров’ям. Востаннє він з’являвся на полі 26 грудня минулого року, коли “Манчестер Сіті” переміг удома “Лестер Сіті” з рахунком 6:3.
Зараз у клубів АПЛ триває запланована пауза, а свій наступний офіційний матч команда Зінченка проведе 5 лютого, коли в рамках 1/16 фіналу Кубку Англії до Манчестера завітає представник Чемпіоншипу (другий дивізіон чемпіонату Англії) “Фулгем”.
Контекст
“Манчестер Сіті” без Зінченка перервав переможну серію в АПЛ.