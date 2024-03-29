ГУР получит более 700 млн гривен для предоставления единовременного пособия семьям погибших бойцов. Кабмин принял решение

Кабинет министров выделил Главному управлению разведки Министерства обороны более 700 млн гривен для оказания единовременной помощи семьям погибших военнослужащих ГУР. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Выделено Главному управлению разведки Министерства обороны 719 млн 555 тыс. гривен за счет средств резервного фонда государственного бюджета для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны", - говорится в сообщении.

Напомним

В середине марта Кабмин выделил 200 млн грн на закупку лекарственных средств и медикаментов, чтобы украинские воины в "Феофании" могли получить качественную помощь.