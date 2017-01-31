Гуманитарной катастрофы в Авдеевке удалось избежать - П.Климкин

"Не знаю, сколько раз за ночь разговаривал с вице-премьером-министром Геннадием Зубко, который отвечал за координацию усилий по помощи, он постоянно находился на связи с губернатором, местными властями. И то, что удалось переключить мощности коксохима (Авдеевский коксохим - ред.), удалось сейчас избежать гуманитарной катастрофы, это как раз результат этих усилий", - отметил П.Климкин.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

Как сообщал УНН, Авдеевский коксохим обеспечивает температуру 16-17 градусов в домах.