Гуманитарной катастрофы в Авдеевке удалось избежать - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Гуманитарной катастрофы удалось избежать в результате переключения мощностей Авдеевского коксохима. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Не знаю, сколько раз за ночь разговаривал с вице-премьером-министром Геннадием Зубко, который отвечал за координацию усилий по помощи, он постоянно находился на связи с губернатором, местными властями. И то, что удалось переключить мощности коксохима (Авдеевский коксохим - ред.), удалось сейчас избежать гуманитарной катастрофы, это как раз результат этих усилий", - отметил П.Климкин.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
Как сообщал УНН, Авдеевский коксохим обеспечивает температуру 16-17 градусов в домах.