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Гуманітарної катастрофи в Авдіївці вдалося уникнути – П.Клімкін

Гуманітарної катастрофи в Авдіївці вдалося уникнути – П.Клімкін

Київ • УНН

 • 6603 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Гуманітарної катастрофи вдалося уникнути внаслідок переключення потужностей Авдіївського коксохіма. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Не знаю, скільки разів за ніч розмовляв з віце-прем’єром-міністром Геннадієм Зубком, який відповідав за координацію зусиль з допомоги, він постійно знаходився на зв’язку з губернатором, місцевою владою. І те, що вдалося переключити потужності коксохіма (Авдіївський коксохім — ред.), вдалося зараз уникнути гуманітарної катастрофи, це якраз результат цих зусиль”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Як повідомляв УНН, Авдіївський коксохім забезпечує температуру 16-17 градусів в оселях.

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