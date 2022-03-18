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Гуманитарными коридорами сегодня эвакуированы 9 145 человек - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня гуманитарными коридорами эвакуировано 9 145 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Детали

По словам Тимошенко, сегодня 4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 - дети, выехали в Запорожье.

В Бердянск было доставлено горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, движущихся по гуманитарному коридору.

Адреса для дозаправки:

ул. Кабельщиков, 132А
ул. Мелитопольськое шоссе, 87б

Добавим

500 людей забрали автобусами, которые прибыли в Бердянск из Запорожья, добавил Тимошенко.

Кроме того, по его словам, завтра в Бердянск также будет направлено 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

"Из Сумщины эвакуировано 4 173 человека", - добавил советник председателя ОП.

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