Гуманитарными коридорами сегодня эвакуированы 9 145 человек - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня гуманитарными коридорами эвакуировано 9 145 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, сегодня 4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 - дети, выехали в Запорожье.
В Бердянск было доставлено горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, движущихся по гуманитарному коридору.
Адреса для дозаправки:
ул. Кабельщиков, 132А
ул. Мелитопольськое шоссе, 87б
Добавим
500 людей забрали автобусами, которые прибыли в Бердянск из Запорожья, добавил Тимошенко.
Кроме того, по его словам, завтра в Бердянск также будет направлено 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.
"Из Сумщины эвакуировано 4 173 человека", - добавил советник председателя ОП.