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Гуманітарними коридорами сьогодні евакуйовано 9 145 людей - ОП

Гуманітарними коридорами сьогодні евакуйовано 9 145 людей - ОП

Київ • УНН

 • 86645 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 9 145 людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Деталі

За словами Тимошенка, сьогодні 4 972 мешканця Маріуполя, з яких 1 124 - діти, виїхали до Запоріжжя.

До Бердянська було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором.

Адреси для дозаправки:

вул.Кабельщиків, 132а
вул.Мелітопольське шосе, 87б

Додамо

500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя, додав Тимошенко.

Крім того, за його словами, завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

"Із Сумщини евакуйовано 4 173 людини", - додав радник голови ОП.

Українські Національні Новини

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