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Губернатор Миннесоты потерял сознание во время выступления

Губернатор Миннесоты потерял сознание во время выступления

Киев • УНН

 • 7512 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон в понедельник потерял сознание во время выступления, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в здании законодательного собрания штата в городе Сент-Поле. 69-летний М.Дейтон, что произносил с трибуны речь о ситуации в Миннесоте, неожиданно зашатался и упал. Присутствующие сразу оказали ему первую помощь. Примерно через пять минут губернатора отвели в другую комнату, он был в сознании.

Подобная ситуация произошла не впервые. В феврале 2016 М.Дейтон потерял сознание в городе Вудбери на партийном мероприятии. Тогда его срочно госпитализировали. Врачи объяснили событие обезвоживанием организма.

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