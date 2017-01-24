Губернатор Миннесоты потерял сознание во время выступления

Инцидент произошел в здании законодательного собрания штата в городе Сент-Поле. 69-летний М.Дейтон, что произносил с трибуны речь о ситуации в Миннесоте, неожиданно зашатался и упал. Присутствующие сразу оказали ему первую помощь. Примерно через пять минут губернатора отвели в другую комнату, он был в сознании.

Подобная ситуация произошла не впервые. В феврале 2016 М.Дейтон потерял сознание в городе Вудбери на партийном мероприятии. Тогда его срочно госпитализировали. Врачи объяснили событие обезвоживанием организма.