Губернатор Міннесоти знепритомнів під час виступу

Інцидент стався в будівлі законодавчих зборів штату в місті Сент-Полі. 69-річний М.Дейтон, що виголошував з трибуни промову про ситуацію в Міннесоті, несподівано захитався і впав. Присутні відразу надали йому першу допомогу. Приблизно через п’ять хвилин губернатора відвели в іншу кімнату, він був у свідомості.

Подібна ситуація сталась не вперше. У лютому 2016 року М.Дейтон втратив свідомість у місті Вудбері на партійному заході. Тоді його терміново госпіталізували. Лікарі пояснили подію зневодненням організму.