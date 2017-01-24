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Губернатор Міннесоти знепритомнів під час виступу

Губернатор Міннесоти знепритомнів під час виступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Губернатор американського штату Міннесота Марк Дейтон у понеділок знепритомнів під час виступу. передає УНН з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався в будівлі законодавчих зборів штату в місті Сент-Полі. 69-річний М.Дейтон, що виголошував з трибуни промову про ситуацію в Міннесоті, несподівано захитався і впав. Присутні відразу надали йому першу допомогу. Приблизно через п’ять хвилин губернатора відвели в іншу кімнату, він був у свідомості.

Подібна ситуація сталась не вперше. У лютому 2016 року М.Дейтон втратив свідомість у місті Вудбері на партійному заході. Тоді його терміново госпіталізували. Лікарі пояснили подію зневодненням організму.

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