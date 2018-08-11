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Губернатор Флориды требует от сенатора доказательств взлома избирательной системы штата

Киев • УНН

 • 14871 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Губернатор Флориды Рик Скотт потребовал от сенатора Конгресса США Билла Нельсона предоставить доказательства его утверждений, что хакеры, связанные с РФ, внедрились в избирательные системы штата перед предстоящими промежуточными выборами. Об этом сообщила телекомпания CNN, опубликовав фрагменты речи губернатора. Текст выступления Скотта был предоставлен его администрацией, сообщает УНН.

Губернатор Флориды требует от сенатора доказательств взлома избирательной системы штата

“Билл Нельсон либо знает о важнейшей информации, которую федеральное правительство утаивает от должностных лиц избиркома Флориды, либо он просто занимается выдумками”, — цитирует телекомпания текст речи губернатора. “Неужели Нельсон противоправно раскрыл засекреченную информацию? Или он придумал обвинения россиян во вмешательстве”, — задал Скотт вопрос. Он констатировал, что сенатор выступил с “крайне серьезным обвинением”, но “не предоставил доказательств”.

Как сообщила ранее газета Tampa Bay Times, власти Флориды потребовали разъяснений от федеральных властей США в связи с утверждениями сенатора Нельсона. Госсекретарь штата Кен Детцнер направил письмо главе спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Ричарду Берру. В нем он отметил, что свои заявления Нельсон сделал “без каких-либо доказательств или деталей”.

Билл Нельсон отказался представить дополнительные данные, сославшись на то, что они засекречены.

Власти Флориды после этого заявили, что не получали от Нельсона никаких данных о взломе избирательной системы. Федеральные ведомства США также не предупреждали штат о возможном взломе избирательных баз данных. В министерстве внутренней безопасности сообщили, что не обладают никакими свидетельствами того, что связанные с РФ лица могли проникнуть в избирательную инфраструктуру США в преддверии выборов в ноябре.

Как сообщал УНН, власти США отрицает причастность к активации БПЛА для покушения на Мадуро с их территории.

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