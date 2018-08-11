Губернатор Флориды требует от сенатора доказательств взлома избирательной системы штата

“Билл Нельсон либо знает о важнейшей информации, которую федеральное правительство утаивает от должностных лиц избиркома Флориды, либо он просто занимается выдумками”, — цитирует телекомпания текст речи губернатора. “Неужели Нельсон противоправно раскрыл засекреченную информацию? Или он придумал обвинения россиян во вмешательстве”, — задал Скотт вопрос. Он констатировал, что сенатор выступил с “крайне серьезным обвинением”, но “не предоставил доказательств”.

Как сообщила ранее газета Tampa Bay Times, власти Флориды потребовали разъяснений от федеральных властей США в связи с утверждениями сенатора Нельсона. Госсекретарь штата Кен Детцнер направил письмо главе спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Ричарду Берру. В нем он отметил, что свои заявления Нельсон сделал “без каких-либо доказательств или деталей”.

Билл Нельсон отказался представить дополнительные данные, сославшись на то, что они засекречены.

Власти Флориды после этого заявили, что не получали от Нельсона никаких данных о взломе избирательной системы. Федеральные ведомства США также не предупреждали штат о возможном взломе избирательных баз данных. В министерстве внутренней безопасности сообщили, что не обладают никакими свидетельствами того, что связанные с РФ лица могли проникнуть в избирательную инфраструктуру США в преддверии выборов в ноябре.

Как сообщал УНН, власти США отрицает причастность к активации БПЛА для покушения на Мадуро с их территории.