Губернатор Флориди вимагає від сенатора доказів злому виборчої системи штату
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Губернатор Флориди Рік Скотт вимагає від сенатора Конгресу США Білла Нельсона надати докази його тверджень, що хакери, пов’язані з РФ, проникали в виборчі системи штату перед майбутніми проміжними виборами. Про це повідомила телекомпанія CNN, опублікувавши фрагменти промови губернатора. Текст виступу Скотта було надано його адміністрацією, інформує УНН.
“Білл Нельсон або знає про важливу інформацію, яку федеральний уряд приховує від посадових осіб виборчкому Флориди, або він просто займається вигадками”, — цитує телекомпанія текст промови губернатора. “Невже Нельсон протиправно розкрив засекречену інформацію? Або він придумав звинувачення росіян у втручанні”, — задав Скотт питання. Він констатував, що сенатор виступив з “вкрай серйозним звинуваченням”, але “не надав доказів”.
Як повідомила раніше газета Tampa Bay Times, влада Флориди зажадала роз’яснень від федеральної влади США в зв’язку з твердженнями сенатора Нельсона. Держсекретар штату Кен Детцнер направив листа голові спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу США Річарду Беррі. У ньому він зазначив, що свої заяви Нельсон зробив “без будь-яких доказів або деталей”.
Білл Нельсон відмовився надати додаткові дані, посилаючись на те, що вони засекречені.
Влада Флориди після цього заявила, що не отримувала від Нельсона ніяких даних про злам виборчої системи. Федеральні відомства США також не попереджували штат про можливий злам виборчих баз даних. У міністерстві внутрішньої безпеки повідомили, що не володіють ніякими свідченнями того, що пов’язані з РФ особи могли проникнути в виборчу інфраструктуру США напередодні виборів в листопаді.
Як повідомляв УНН, влада США заперечує причетність до активації БПЛА для замаху на Мадуро з їх території.