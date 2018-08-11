Губернатор Флориди вимагає від сенатора доказів злому виборчої системи штату

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14267 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 32978 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 48256 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 56841 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89314 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69612 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80925 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94870 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87704 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183598 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11957 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8642 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12550 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 8158 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5440 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 48256 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183598 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338584 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272745 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5628 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8838 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 56841 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19712 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24855 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Губернатор Флориди вимагає від сенатора доказів злому виборчої системи штату

Київ • УНН

 • 14871 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Губернатор Флориди Рік Скотт вимагає від сенатора Конгресу США Білла Нельсона надати докази його тверджень, що хакери, пов’язані з РФ, проникали в виборчі системи штату перед майбутніми проміжними виборами. Про це повідомила телекомпанія CNN, опублікувавши фрагменти промови губернатора. Текст виступу Скотта було надано його адміністрацією, інформує УНН.

Губернатор Флориди вимагає від сенатора доказів злому виборчої системи штату

“Білл Нельсон або знає про важливу інформацію, яку федеральний уряд приховує від посадових осіб виборчкому Флориди, або він просто займається вигадками”, — цитує телекомпанія текст промови губернатора. “Невже Нельсон протиправно розкрив засекречену інформацію? Або він придумав звинувачення росіян у втручанні”, — задав Скотт питання. Він констатував, що сенатор виступив з “вкрай серйозним звинуваченням”, але “не надав доказів”.

Як повідомила раніше газета Tampa Bay Times, влада Флориди зажадала роз’яснень від федеральної влади США в зв’язку з твердженнями сенатора Нельсона. Держсекретар штату Кен Детцнер направив листа голові спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу США Річарду Беррі. У ньому він зазначив, що свої заяви Нельсон зробив “без будь-яких доказів або деталей”.

Білл Нельсон відмовився надати додаткові дані, посилаючись на те, що вони засекречені.

Влада Флориди після цього заявила, що не отримувала від Нельсона ніяких даних про злам виборчої системи. Федеральні відомства США також не попереджували штат про можливий злам виборчих баз даних. У міністерстві внутрішньої безпеки повідомили, що не володіють ніякими свідченнями того, що пов’язані з РФ особи могли проникнути в виборчу інфраструктуру США напередодні виборів в листопаді.

Як повідомляв УНН, влада США заперечує причетність до активації БПЛА для замаху на Мадуро з їх території.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41