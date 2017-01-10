Губернатор Донецкой области обязал чиновников говорить на украинском языке
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 января. УНН. По словам губернатора Донецкой области Павла Жебривского, сегодня вступает в силу его распоряжение о том, что все чиновники облгосадминистрации должны говорить исключительно на украинском языке при выполнении своих должностных обязанностей. Об этом проинформировал председатель военно-гражданской администрации Донецкой области П.Жебривский на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Сегодня подписал распоряжение" О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей ". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства ", - сообщил П.Жебривский.
Также, по словам губернатора, в 2017 году администрация Донецкой облсти организует для своих работников курсы изучения английского языка.