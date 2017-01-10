Губернатор Донеччини зобов'язав чиновників говорити українською
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 січня. УНН. За словами губернатора Донеччини Павла Жебрівського, сьогодні вступає в силу його розпорядження про те, що всі чиновники облдержадміністрації мають розмовляти виключно українською мовою при виконанні своїх посадових обов'язків. Про це проінформував голова військово-цивільної адміністрації Донецької області П.Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Сьогодні підписав Розпорядження "Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов'язків". Віднині у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою. Минулого року ми двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації, потім перевірили свої знання на Радіодиктанті національної єдності", - повідомив П.Жебрівський.
Також, за словами губернатора, у 2017 адміністрація Донеччини організує для своїх працівників курси вивчення англійської мови.