Губернатор Донеччини зобов'язав чиновників говорити українською

"Сьогодні підписав Розпорядження "Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов'язків". Віднині у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою. Минулого року ми двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації, потім перевірили свої знання на Радіодиктанті національної єдності", - повідомив П.Жебрівський.

Також, за словами губернатора, у 2017 адміністрація Донеччини організує для своїх працівників курси вивчення англійської мови.