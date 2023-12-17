ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области
Киев • УНН
Спасатели в Одесской области более 4 часов ликвидировали последствия ночного обстрела, в результате которого были разрушены 3 дома и спортивный склад, а один человек погиб.
Спасатели показали последствия вражеской ночной атаки на Одесской области, во время которой было обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что более 4 часов спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки, где произошло разрушение 3-х одноэтажных жилых домов, 2 из которых пылали.
Также произошло разрушение складского помещения частного спортивного учреждения с последующим возгоранием. Пожар ликвидировали пожарные.
Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям рядом расположенных домов, часть из которых также получили повреждения.
Всего от ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 53 спасателей.
Напомним,
В результате удара российского беспилотника в Одесской области в ночь на 17 декабря погиб мирный житель.
ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области
Спасатели в Одесской области более 4 часов ликвидировали последствия ночного обстрела, в результате которого были разрушены 3 дома и спортивный склад, а один человек погиб.
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