ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области

17 декабря: День братьев Райт, в Украине - День работника Государственной исполнительной службы

Сегодня отмечается День братьев Райт, в честь первого пилотируемого полета, совершенного Уилбуром и Орвиллом Райтами 17 декабря 1903 года. Райт продолжали совершенствовать свои летательные аппараты, впоследствии основав компанию, которая строила самолеты и обучала пилотов.