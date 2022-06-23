Грузия не должна отрицательно смотреть на решение ЕС - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня призвал Грузию не смотреть негативно на решение по заявке страны на вступление в блок из-за непредоставления статуса кандидата, пишет УНН.
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"Для них это шаг вперед. Они не должны смотреть на это отрицательно. Теперь им открыт путь, теперь у них есть вещи, которые нужно сделать, расписание, следовательно это важный шаг вперед. Так что продолжайте работать над этим, вы на правильном пути", - сказал Боррель перед стартом саммита ЕС в Брюсселе.
Дополнение
Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение – предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне старта саммита ЕС заявил, что "уверен", что лидеры Европейского Союза сегодня предоставят Украине и Молдове статус кандидата в ЕС и европейскую перспективу Грузии.