Грузия не должна отрицательно смотреть на решение ЕС - Боррель

Цитата

"Для них это шаг вперед. Они не должны смотреть на это отрицательно. Теперь им открыт путь, теперь у них есть вещи, которые нужно сделать, расписание, следовательно это важный шаг вперед. Так что продолжайте работать над этим, вы на правильном пути", - сказал Боррель перед стартом саммита ЕС в Брюсселе.

Дополнение

Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение – предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне старта саммита ЕС заявил, что "уверен", что лидеры Европейского Союза сегодня предоставят Украине и Молдове статус кандидата в ЕС и европейскую перспективу Грузии.