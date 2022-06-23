Грузія не повинна негативно дивитися на рішення ЄС - Боррель

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"Для них це крок уперед. Вони не повинні дивитись на це негативно. Тепер їм відкрито шлях, тепер вони мають речі, які потрібно зробити, розклад, отже це важливий крок уперед. Так що продовжуйте працювати над цим, ви на правильному шляху", - сказав Боррель журналістам перед стартом саміту ЄС у Брюсселі.

Доповнення

Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент Євопейської ради Шарль Мішель напередодні старту саміту ЄС заявив, що "впевнений", що лідери Європейського Союзу сьогодні нададуть Україні та Молдові статус кандидата в ЄС і європейську перспективу Грузії.