Грузия: два ведущих телеканала, где обругали Путина, заявили об отставке в знак протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Ведущие главного информационного выпуска грузинской телекомпании Rustavi 2 заявили об отставке в знак протеста против увольнения своих коллег новым руководством канала. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Диана Джоджуа и Михеил Сесиашвили заявили, что оставляют телеканал в прямом эфире своей программы "Курьер".
За несколько часов до этого новый генеральный директор Rustavi 2 Паата Салия сообщил об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании, в частности Георгия Габуния, который в июле в прямом эфире нецензурно обругал президента России Владимира Путина.
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Увольнение спровоцировали заявления критиков о том, что новый владелец ранее оппозиционного телеканала Кибар Халваши тесно связан с действующей властью, и его действия являются попыткой администрации подавить политическое инакомыслие в СМИ накануне парламентских выборов, запланированных на следующий год.
"Это решение четко доказывает, что редакционная политика канала изменится и обещание Пааты Салии (новый гендиректор Rustavi 2), ничего не изменится, не является действительной", - сказала изданию Радио Свобода Ната Дзвелишвили, исполнительная директор Грузинской хартии журналистской этики.
"Начиная с сентября, новостные программы Rustavi 2 изменят свое содержание. К сожалению, у нас появится еще один провластный канал - лояльный к политике правительства", - добавила она.
Халваши ранее обещал сделать бывшую оппозиционную телекомпанию независимой как политически, так и финансово.
В июле Европейский суд по правам человека постановил, что Rustavi 2 был незаконно отобран у прежнего владельца - бизнесмена Кибар Халваши. В августе предприниматель заявил, что канал накопил значительные долги и будет продан.
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Бывший генеральный директор Rustavi 2 Ника Гварамия немедленно заявил, что единственным покупателем, скорее всего, станет глава правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзина Иванишвили. В оппозиционных кругах высказывается опасение, что Москва попытается установить контроль над телекомпанией для усиления влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны.