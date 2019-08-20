Грузія: двоє ведучих телеканалу, де облаяли Путіна, заявили про відставку на знак протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ведучі головного інформаційного випуску грузинської телекомпанії Rustavi 2 заявили про відставку на знак протесту проти звільнення своїх колег новим керівництвом каналу. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Діана Джоджуа і Міхеїл Сесіашвілі заявили, що залишають телеканал, у прямому ефірі своєї програми “Кур’єр”.
За кілька годин до цього новий генеральний директор Rustavi 2 Паата Салія повідомив про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії, зокрема Георгія Габунії, який у липні в прямому ефірі нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна.
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Звільнення спровокували заяви критиків про те, що новий власник раніше опозиційного телеканалу Кібар Халваші тісно пов’язаний із чинною владою, і що його дії є спробою адміністрації придушити політичне інакомислення в ЗМІ напередодні парламентських виборів, запланованих на наступний рік.
“Це рішення чітко доводить, що редакційна політика каналу зміниться і що обіцянка Паати Салії (новий гендиректор Rustavi 2), що нічого не зміниться, не є дійсною”, — сказала виданню Радіо Свобода Ната Дзвелішвілі, виконавча директорка Грузинської хартії журналістської етики.
“Починаючи з вересня, новинні програми Rustavi 2 змінять свій зміст. На жаль, у нас з’явиться ще один провладний канал — лояльний до політики уряду”, — додала вона.
Халваші раніше обіцяв зробити колишню опозиційну телекомпанію незалежною як політично, так і фінансово.
У липні Європейський суд з прав людини ухвалив, що Rustavi 2 був незаконно відібраний у колишнього власника — бізнесмена Кібара Халваші. У серпні підприємець заявив, що канал накопичив значні борги і буде проданий.
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Колишній генеральний директор Rustavi 2 Ніка Гварамія негайно заявив, що єдиним покупцем, швидше за все, стане голова владної партії “Грузинська мрія” мільярдер Бідзіна Іванішвілі. В опозиційних колах висловлюється побоювання, що Москва спробує встановити контроль над телекомпанією для посилення впливу на зовнішню і внутрішню політику країни.