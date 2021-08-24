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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 138954 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 157587 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126039 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121720 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Грозовые дожди на половину Украины и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди на половину Украины и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 14870 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В большинстве западных областей Украины сегодня ожидается дождливая погода, температура воздуха днем местами будет достигать 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 24 августа в большинстве западных областей умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди, в Винницкой, Киевской и Черниговской областях днем местами умеренные грозовые дожди. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем в западных и Житомирской областях 17-22°, на остальной территории 23-28°, на юге и востоке до 30°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков, вечером местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-15°, днем 23-27°.

Добавим

Сегодня Украина отмечает юбилей своей независимости - 30 лет. По этому случаю в столице запланирован ряд торжественных событий с международными гостями.

Украинские Национальные Новости

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