Грозові дощі на пів України та до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У більшості західних областей України сьогодні очікується дощова погода, температура повітря вдень місцями сягатиме 30 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 24 серпня у більшості західних областей помірні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі, у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями помірні грозові дощі. На решті території без опадів.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень в західних і Житомирській областях 17-22°, на решті території 23-28°, на півдні та сході до 30°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-15°, вдень 23-27°.
Додамо
Сьогодні Україна відзначає ювілей своєї незалежності - 30 років. З цієї нагоди у столиці запланована низка урочистих подій із міжнародними гостями.