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17 березня, 19:38 • 104743 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136310 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 196273 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 163627 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160815 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181942 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150903 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159576 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176241 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221955 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Грозові дощі на пів України та до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Грозові дощі на пів України та до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 14878 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У більшості західних областей України сьогодні очікується дощова погода, температура повітря вдень місцями сягатиме 30 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 24 серпня у більшості західних областей помірні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі, у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вдень місцями помірні грозові дощі. На решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень в західних і Житомирській областях 17-22°, на решті території 23-28°, на півдні та сході до 30°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-15°, вдень 23-27°.

Додамо

Сьогодні Україна відзначає ювілей своєї незалежності - 30 років. З цієї нагоди у столиці запланована низка урочистих подій із міжнародними гостями.

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