Грозы и жара до 27 градусов: прогноз погоды на 5 июня
Киев • УНН
5 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами и температура до 27 градусов. В Киеве будет облачно с прояснениями без осадков.
В пятницу, 5 июня, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.
На Закарпатье, Прикарпатье, юге и северо-востоке страны утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°
В Киеве и области 5 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +24°...+26°.
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