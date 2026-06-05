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Грозы и жара до 27 градусов: прогноз погоды на 5 июня

Киев • УНН

 • 1740 просмотра

5 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами и температура до 27 градусов. В Киеве будет облачно с прояснениями без осадков.

Грозы и жара до 27 градусов: прогноз погоды на 5 июня

В пятницу, 5 июня, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.

На Закарпатье, Прикарпатье, юге и северо-востоке страны утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°

  - говорится в сообщении.

В Киеве и области 5 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +24°...+26°.

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Вадим Хлюдзинский

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Украина