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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15102 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118870 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126762 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166138 просмотра

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Гроза остановила железнодорожное движение на севере Франции

Гроза остановила железнодорожное движение на севере Франции

Киев  •  УНН

 • 10347 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Плохая погода серьезно осложнила железнодорожное сообщение во Франции, особенно в северо-западном регионе Нормандия. Больше тысячи людей провели ночь на вокзалах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFMTV.

После интенсивной жары, грозы, местами сильные, накрыли несколько регионов во вторник вечером, приостановив на несколько часов железнодорожное движение в Нормандии.

Так, грозы, поразившие Нормандию, накануне вечером заблокировали 1500 человек на станциях Лизьё, Кан и Эврё, где поезда остановились, в частности, из-за падения деревьев на железнодорожные пути, сообщили в государственном предприятии, управляющем железными дорогами Франции. Была повреждена и контактная сеть.

Пути должны были расчистить ночью, чтобы к утру восстановить движение поездов.

В среду во Франции, куда тоже докатилась жаркая волна, обещают снижение температуры.

Напомним, на востоке Испании эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за пожара.

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