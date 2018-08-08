Гроза зупинила рух потягів на півночі Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Погана погода серйозно ускладнила залізничне сполучення у Франції, особливо в північно-західному регіоні Нормандія. Більше тисячі людей провели ніч на вокзалах. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFMTV.
Після інтенсивної спеки, грози, місцями сильні, накрили кілька регіонів у вівторок ввечері, призупинивши на кілька годин залізничний рух у Нормандії.
Так, грози, що вразили Нормандію, напередодні ввечері заблокували 1500 осіб на станціях Лізьє, Кан і Евре, де потяги зупинилися, зокрема, через падіння дерев на залізничні колії, повідомили у державному підприємстві, керуючому залізницями Франції. Була пошкоджена і контактна мережа.
Шляхи повинні були розчистити вночі, щоб до ранку відновити рух поїздів.
У середу у Франції, куди теж докотилася спекотна хвиля, обіцяють зниження температури.
Нагадаємо, на сході Іспанії евакуювали 2,5 тис. осіб через пожежу.