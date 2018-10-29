Гройсман должен заняться реальной премьерской работой, а не писать посты в Facebook - Винник
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Владимир Гройсман должен заняться реальной работой премьер-министра, а не писать трогательные посты в Facebook. Об этом заявил в эфире канала "112 Украина" народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.
Недавно гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил о закрытии 7 тыс. отделений. Доставку пенсий гражданам могут остановить. Владимир Гройсман написал пост в Facebook - пообещал не допустить прекращения доставки пенсий, и пригрозил менеджерам "Укрпочты" увольнением.
"Заявление само по себе достаточно популистское и не подходит руководителю исполнительной ветви власти. Я надеюсь, он понимает, что "Укрпочта" - это отдельный хозяйствующий субъект. Решением правительства было как раз сделать его прибыльным, избавиться от функций, которые, по мнению менеджмента, назначенного на конкурсной основе, являются ненужными", - сказал Иван Винник.
По мнению нардепа, если сегодня действительно есть потребность обеспечить доставку пенсий в 7 тыс. отделений, которые "Укрпочта" планирует реформировать или закрыть, то правительство должно решить эту проблему на законодательном уровне, а не постами в соцсетях.
"Если Гройсман хочет поговорить об этом цивилизованно, а не просто написать об этом в Facebook, надо внести соответствующее регулирование", - пояснил Иван Винник.
"Он может изменить устав или внести законопроект, или разработать соответствующий распорядительный правовой документ, который бы этот вопрос решил. Мне кажется, это именно то, что ожидает украинский народ, а не красиво выглядящее яркое сообщение премьера в Facebook. На мой взгляд, это создает уважение к исполнительной ветви власти", - отметил нардеп.