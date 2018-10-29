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Гройсман має зайнятися реальною прем'єрською роботою, а не писати пости у Facebook - Вінник

Гройсман має зайнятися реальною прем'єрською роботою, а не писати пости у Facebook - Вінник

Київ • УНН

 • 9370 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Володимир Гройсман повинен зайнятися реальною роботою прем'єр-міністра, а не писати зворушливі пости у Facebook. Про це заявив в ефірі каналу "112 Україна" народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, передає УНН.

Нещодавно гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив про закриття 7 тис. відділень. Доставку пенсій громадянам можуть зупинити. Володимир Гройсман написав пост у Facebook - пообіцяв не допустити припинення доставки пенсій, та пригрозив менеджерам “Укрпошти” звільненням.

“Заява сама по собі досить популістична й не личить керівнику виконавчої гілки влади. Я сподіваюсь, він розуміє, що “Укрпошта” - це окремий господарюючий суб'єкт. Рішенням уряду було якраз зробити його прибутковим, позбавитися функцій, які, на думку менеджменту, призначеного на конкурсній основі, є непотрібними”, - сказав Іван Вінник.

На думку нардепа, якщо сьогодні дійсно є потреба забезпечити доставку пенсій у 7 тис. відділень, які “Укрпошта” планує реформувати чи закрити, то уряд має вирішити цю проблему на законодавчому рівні, а не постами у соцмережах.

“Якщо Гройсман хоче поговорити про це цивілізовано, а не просто написати про це у Facebook, треба внести відповідне регулювання", - пояснив Іван Вінник.

"Він може змінити статут або внести законопроект, або розробити відповідний розпорядчий правовий документ, який би це питання вирішив. Мені здається, це саме те, що очікує український народ, а не гарно виглядаючий яскравий допис прем'єра у Facebook. На мій погляд, це створює повагу до виконавчої гілки влади”, - зазначив нардеп.

Українські Національні Новини

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