Гройсман хочет заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Кабинет Министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома", а также о нарушении украинского монопольного законодательства. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, со ссылкой на пресс-службу Кабмина передает УНН.
"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко ", - отметил глава правительства.
Он напомнил, что формирование пакета исков "Нафтогаз Украины" против "Газпрома" в суде Стокгольма 2014 обусловила также целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства.
"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - сказал глава правительства.
Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" может подать еще один судебный иск в Стокгольмский арбитраж против Газпрома.