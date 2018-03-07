Гройсман хоче змусити "Газпром" виконувати усі свої зобов'язання

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Кабінет Міністрів України активізує свої дії щодо стягнення штрафу з російського газового монополіста “Газпрому”, а також щодо порушення українського монопольного законодавства. Про це сказав прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман, з посиланням на прес-службу Кабміну передає УНН.

“Позиція України у ситуації з „Газпромом“ має бути жорсткою і послідовною. „Газпром“ має виконувати вердикт Стокгольмського арбітражу і так само виконувати вимогу антимонопольного органу України та рішення українських судів. Сьогодні мав розмову про наші дії в зв’язку з цим з міністром юстиції України Павлом Петренком”, — зазначив Глава Уряду.

Він нагадав, що формування пакету позовів “Нафтогаз України” проти “Газпрому” в Суді Стокгольму 2014 року обумовила також цілу низку рішень антимонопольних органів Євросоюзу та України про порушення монопольного законодавства.

“В нинішній ситуації ми повинні об’єднати усі наші зусилля для того, щоб змусити „Газпром“ виконувати усі свої зобов’язання. За невиконання зобов’язань російський монополіст має нести жорстку відповідальність”, — сказав глава уряду.

Раніше стало відомо, що НАК “Нафтогаз України” може подати ще один судовий позов у Стокгольмський арбітраж проти Газпрому.

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