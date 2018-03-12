Гройсман и Могерини очертили планы украинского правительства по имплементации СА с ЕС на 2018 год

КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что сегодня обсудили с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини планы Украины по имплементации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на 2018 год. Об этом он сказал на совместном брифинге с Могерини, передает корреспондент УНН.