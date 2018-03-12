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Гройсман и Могерини очертили планы украинского правительства по имплементации СА с ЕС на 2018 год

Гройсман и Могерини очертили планы украинского правительства по имплементации СА с ЕС на 2018 год

Киев  •  УНН

 • 6184 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что сегодня обсудили с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини планы Украины по имплементации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на 2018 год. Об этом он сказал на совместном брифинге с Могерини, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы обсудили состояние дел по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Очертили планы на 2018 год", - сказал глава правительства.

По словам премьера, говорили и об экономическом сотрудничестве между Украиной и ЕС.

"Приятно было отметить, что экспорт украинской продукции растет в ЕС. Мы видим также шаги по поддержке макроэкономической стабильности в стране. И об этом свидетельствует решение Европейской комиссии о макрофинансовой помощи и поддержке Украины, над которой мы будем работать", - отметил он.

В.Гройсман также отметил, что в украинском парламенте должны быть приняты 57 разработанных правительством законопроектов для того, чтобы ритмично выполнять план мероприятий по ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНН, 9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

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