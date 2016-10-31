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Денежный сертификат от "Лото-Забавы" на кинофестивале "Молодость" получил фильм "Последняя семья"

Денежный сертификат от "Лото-Забавы" на кинофестивале "Молодость" получил фильм "Последняя семья"

Киев • УНН

 • 10958 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко 29 октября состоялась церемония закрытия 46-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Гран-при и денежный сертификат от "Лото-Забава" на 10 тысяч долларов получил фильм Яна П.Матушинского "Последняя семья" (Польша). Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Главную роль в картине исполнил известный польский актер Анджей Северин, который вышел на сцену за наградой, снимая свой выход на мобильный телефон.

Почетную награду вручили киевский городской голова Виталий Кличко и первый вице-президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Иван Зализняк. Следует отметить, что господин Северин посвятил эту победу украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

В "М.С.Л." напомнили, что уже более 15 лет оператор лотерей является неизменным официальным партнером и спонсором "Молодости". В этом году компания не только помогала финансово, но и способствовала популяризации главного культурного события осени в нашей стране.

"Например, кроме медиа-промоушена, в этом году впервые были задействованы билеты "Лото-Забава", на которых печаталась информация о фестивале.

Кроме того, в кинотеатре "Киев", который был флагманской площадкой КМКФ "Молодость", с 23 по 30 октября впервые работали промоутеры и брендированная точка продаж лотерейных билетов "М.С.Л.". Очаровательные девушки рассказывали всем участникам кинопоказов о самой популярной в Украине лотереи, раздавали "памятки ответственных киноманов", в которых напоминалось о том, как покупая лотерейные билеты можно поддержать развитие кинематографа в Украине", - отметили в "М.С.Л." .

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