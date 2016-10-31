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Грошовий сертифікат від “Лото-Забави” на кінофестивалі “Молодість” отримав фільм “Остання сім’я”

Грошовий сертифікат від “Лото-Забави” на кінофестивалі “Молодість” отримав фільм “Остання сім’я”

Київ • УНН

 • 10959 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 29 жовтня відбулась церемонія закриття 46-го Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”. Гран-прі та грошовий сертифікат від “Лото-Забава” на 10 000 доларів отримав фільм Яна П.Матушинського “Остання сім’я” (Польща). Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Головну роль у стрічці виконав відомий польський актор Анджей Северин, який вийшов на сцену за нагородою, фільмуючи свій вихід на мобільний телефон.

Почесну нагороду вручили київський міський голова Віталій Кличко та перший віце-президент оператора державних лотерей “М.С.Л.” Іван Залізняк. Слід зазначити, що пан Северин присвятив цю перемогу українському режисеру Олегу Сєнцову.

У “М.С.Л.” нагадали, що вже понад 15 років оператор лотерей є незмінним офіційним партнером та спонсором “Молодості”. Цього року компанія не тільки допомагала фінансово, а й всіляко сприяла популяризації головної культурної події осені в нашій країні.

“Наприклад, крім медіа-промоушена, в цьому році вперше задіяні білети „Лото-Забави“, на яких друкувалася інформація про фестиваль.

Крім того, в кінотеатрі „Київ“, який був флагманським майданчиком КМКФ „Молодість“, з 23 по 30 жовтня вперше працювали промоутери та брендована точка продажів лотерейних білетів „М.С.Л.“. Чарівні дівчата розповідали всім учасникам кінопоказів про найпопулярнішу в Україні лотерею, роздавали „пам’ятки відповідальних кіноманів“, в яких нагадувалося про те, як купуючи лотерейні білети можна підтримати розвиток кінематографа в Україні”, — зазначили в “М.С.Л.”.

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