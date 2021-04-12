Деньги аграриев в посевной, им не за что покупать землю после открытия рынка земли - Ивченко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине полным ходом проходит посевная. Этот процесс связан с большими затратами среди фермеров: для этого под залог имущества берутся деньги в банке. Поэтому вполне возможно, что когда в июле откроется рынок земли, фермер не будет иметь необходимых финансов и возможности взять кредиты, чтобы выкупить землю, на которой выращивает урожай. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" и член аграрного комитета Вадим Ивченко.