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Гроші аграріїв в посівній, їм немає за що купувати землю після відкриття ринку землі - Івченко

Київ • УНН

 • 33477 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні повним ходом проходить посівна. Цей процес пов'язаний з великими витратами серед фермерів: для цього під заставу майна беруться гроші в банку. Тому цілком можливо, що коли в липні відкриється ринок землі, фермер не матиме необхідних фінансів і можливості взяти кредити, щоб викупити землю, на якій вирощує урожай. Про це в коментарі УНН розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" і член аграрного комітету Вадим Івченко.

Цитата:

"З посівної, як зазвичай, проблема одна - кредитування банків. Банки вимагають застави і, фактично, фермери не виходять із запорук, тому що вони постійно беруть гроші в банку. Це означає, що у них немає додаткових застав по ринку землі", - пояснив Івченко.

Деталі

Нардеп зазначає, що взявши гроші під посівну, більшість фермерських господарств напередодні відкриття ринку землі знаходяться в дуже хитких і невизначених умовах.

"Фермери, коли прийдуть брати гроші під ринок землі, їм треба буде давати додаткові застави. І це вдарить по дрібних і середніх фермерах, тому що їх майно вже в постійних заставах, коли вони постійно беруть оборотні гроші в банку під посівну", - розповів Івченко.

Окремо парламентарій зазначив, що погода в цьому році, на щастя, єдиний позитивний фактор, який сприяє посівній.

"Погода, в принципі, сприятлива. Все повинно добре рости", - підсумував він.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко розповів про аграрний потенціал України в світі. 

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