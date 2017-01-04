Гражданин Кыргызстана требует от СМИ опровергнуть его причастность к теракту в Стамбуле

"Я не собираюсь подавать в суд на турецкие СМИ, но требую дать опровержение информации, порочащей мою честь", - отметил Я.Машрапов.

Также Я.Машрапов сообщил, что в ближайшее время не намерен лететь в Стамбул.

"Мои родные испугались, что произошло, поэтому я пока не планирую выезжать за границу... Турецкие СМИ распространили фото моего паспорта и пишут, что я причастен к теракту, как так можно голословно говорить и писать", - сказал он.

Как заявил Я.Машрапов в комментарии киргизской редакции Радио Свобода, турецкая полиция его допрашивала и отпустила, убедившись в непричастности к теракту.

"Когда собирался вылететь из Стамбула в Кыргызстан, меня задержали сотрудники полиции Турции и допрашивали в течение часа. Проверяли мой паспорт, сфотографировали. Они установили, что я не причастен к теракту, и отпустили. Однако после допроса почему-то фотография паспорта как документ подозреваемого появилась в сети. Я очень разочарован тем, что случилось", - сказал он.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что нападающий, вероятно, является гражданином Узбекистана.

Киргизские силовики сообщили, что Я.Машрапов находится в Кыргызстане и не имеет отношения к теракту в Стамбуле.

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Турции заявили об установлении личности нападавшего на ночной клуб в Стамбуле, где погибли 39 человек.