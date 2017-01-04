Громадянин Киргизстану вимагає ЗМІ спростувати його причетність до теракту в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Громадянин Киргизстану Яхіє Машрапов, якого звинувачували в причетності до теракту в Стамбулі і фото якого було опубліковане в інтернеті, вимагає спростування опублікованих недостовірних відомостей, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Я не збираюся подавати в суд на турецькі ЗМІ, але вимагаю дати спростування інформації, що ганьбить мою честь", – зазначив Я.Машарапов.
Також Я.Машрапов повідомив, що найближчим часом не має наміру летіти до Стамбула.
"Мої рідні дуже налякалися, що сталося, тому я поки не планую виїжджати за кордон… Турецькі ЗМІ поширили фото мого паспорта і пишуть, що я причетний до теракту, як так можна голослівно говорити і писати", – сказав він.
Як заявив Я.Машрапов в коментарі киргизькій редакції Радіо Свобода, турецька поліція його допитувала і відпустила, переконавшись у непричетності до теракту.
"Коли збирався вилетіти зі Стамбула в Киргизстан, мене затримали співробітники поліції Туреччини і допитували протягом години. Перевіряли мій паспорт, сфотографували. Вони встановили, що я не причетний до теракту, і відпустили. Однак після допиту чомусь фотографія паспорта як документ підозрюваного з’явилася в мережі. Я дуже розчарований тим, що трапилося", – сказав він.
Раніше турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляли, що нападник, імовірно, є громадянином Узбекистану.
Киргизькі силовики повідомили, що Машрапов перебуває в Киргизстані і не має відношення до теракту в Стамбулі.
Як повідомляв УНН, у міністерстві закордонних справ Туреччини заявили про встановлення особи нападника на нічний клуб в Стамбулі, де загинули 39 людей.