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Громадянин Киргизстану вимагає ЗМІ спростувати його причетність до теракту в Стамбулі

Громадянин Киргизстану вимагає ЗМІ спростувати його причетність до теракту в Стамбулі

Київ • УНН

 • 7234 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Громадянин Киргизстану Яхіє Машрапов, якого звинувачували в причетності до теракту в Стамбулі і фото якого було опубліковане в інтернеті, вимагає спростування опублікованих недостовірних відомостей, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я не збираюся подавати в суд на турецькі ЗМІ, але вимагаю дати спростування інформації, що ганьбить мою честь", – зазначив Я.Машарапов.

Також Я.Машрапов повідомив, що найближчим часом не має наміру летіти до Стамбула.

"Мої рідні дуже налякалися, що сталося, тому я поки не планую виїжджати за кордон… Турецькі ЗМІ поширили фото мого паспорта і пишуть, що я причетний до теракту, як так можна голослівно говорити і писати", – сказав він.

Як заявив Я.Машрапов в коментарі киргизькій редакції Радіо Свобода, турецька поліція його допитувала і відпустила, переконавшись у непричетності до теракту.

"Коли збирався вилетіти зі Стамбула в Киргизстан, мене затримали співробітники поліції Туреччини і допитували протягом години. Перевіряли мій паспорт, сфотографували. Вони встановили, що я не причетний до теракту, і відпустили. Однак після допиту чомусь фотографія паспорта як документ підозрюваного з’явилася в мережі. Я дуже розчарований тим, що трапилося", – сказав він.

Раніше турецькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомляли, що нападник, імовірно, є громадянином Узбекистану.

Киргизькі силовики повідомили, що Машрапов перебуває в Киргизстані і не має відношення до теракту в Стамбулі.

Як повідомляв УНН, у міністерстві закордонних справ Туреччини заявили про встановлення особи нападника на нічний клуб в Стамбулі, де загинули 39 людей.

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