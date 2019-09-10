Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины 25 тысяч ампул анаболических стероидов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Гомельские таможенники обнаружили 25 тысяч стеклянных ампул анаболических стероидов в машине мужа, который следовал через пункт пропуска “Новая Рудня”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Таможенных органов республики Беларусь.
“Водитель автомобиля Mercedes, 36-летний гражданин Беларуси, следовал из Украины „зеленым“ коридором. В ходе опроса он заявил, что товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу у него нет”, — передают в сообщении.
Однако под спальной полкой и за спинкой спального сиденья таможенники обнаружили тайники, в которых хранились картонные коробки с маркировкой “анаболические стероиды (андрогены)”. Также такие коробки нашли и среди личных вещей мужчины.
Гражданин скрыл от таможенного контроля более 25 тысяч стеклянных ампул емкостью 1 мл каждая, которые размещались в 90 коробках.
На таможне отмечают, что стоимость товара может превышать 80 тысяч евро.
По данному факту Гомельской таможней проводятся проверочные мероприятия.
Напоминаем, что на украинском-польской границе в топливном баке автомобиля обнаружили 360 флаконов анаболиков.