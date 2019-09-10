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Громадянин Білорусі намагався вивезти з України 25 тисяч ампул стероїдів анаболізму

Громадянин Білорусі намагався вивезти з України 25 тисяч ампул стероїдів анаболізму

Київ • УНН

 • 14730 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Гомельські митники виявили 25 тисяч скляних ампул стероїдів анаболізму в машині чоловіка, який прямував через пункт пропуску “Нова Рудня”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Митних органів республіки Білорусь.

“Водій автомобіля Mercedes, 36-річний громадянин Білорусі, слідував з України „зеленим“ коридором. Під час опитування він заявив, що товарів, заборонених чи обмежених до переміщення через митний кордон у нього немає”, — передають у повідомленні.

Проте під спальною полицею і за спинкою спального сидіння митники виявили схованки, у яких зберігались картонні коробки з маркуванням “анаболічні стероїди (андрогени)”. Також такі коробки знайшли і серед особистих речей чоловіка.

Громадянин приховав від митного контролю понад 25 тисяч скляних ампул ємністю 1 мл кожна, які розміщувалися в 90 коробках.

На митниці зазначають, що вартість товару може перевищувати 80 тисяч євро.

За даним фактом Гомельської митницею проводяться перевірочні заходи.

Нагадуємо, що на українсько-польському кордоні в паливному баку автомобіля виявили 360 флаконів анаболіків.

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