Громадянин Білорусі намагався вивезти з України 25 тисяч ампул стероїдів анаболізму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Гомельські митники виявили 25 тисяч скляних ампул стероїдів анаболізму в машині чоловіка, який прямував через пункт пропуску “Нова Рудня”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Митних органів республіки Білорусь.
“Водій автомобіля Mercedes, 36-річний громадянин Білорусі, слідував з України „зеленим“ коридором. Під час опитування він заявив, що товарів, заборонених чи обмежених до переміщення через митний кордон у нього немає”, — передають у повідомленні.
Проте під спальною полицею і за спинкою спального сидіння митники виявили схованки, у яких зберігались картонні коробки з маркуванням “анаболічні стероїди (андрогени)”. Також такі коробки знайшли і серед особистих речей чоловіка.
Громадянин приховав від митного контролю понад 25 тисяч скляних ампул ємністю 1 мл кожна, які розміщувалися в 90 коробках.
На митниці зазначають, що вартість товару може перевищувати 80 тисяч євро.
За даним фактом Гомельської митницею проводяться перевірочні заходи.
Нагадуємо, що на українсько-польському кордоні в паливному баку автомобіля виявили 360 флаконів анаболіків.