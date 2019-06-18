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Граждане Грузии и России устроили перестрелку в Стамбуле, есть жертвы

Киев • УНН

 • 9294 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Стамбуле драка со стрельбой и поножовщиной между гражданами России и Грузии завершилась жертвами, погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузии.

Граждане Грузии и России устроили перестрелку в Стамбуле, есть жертвы

Конфликт произошел утром в понедельник в районе Фатих между сотрудниками логистической компании. После словесной перепалки они перешли к драке с использованием холодного и огнестрельного оружия.

На месте происшествия погиб 51-летний гражданин России, он получил ножевое ранение в область живота. 56-летний гражданин Грузии Тенгиз Пхакадзе скончался в больнице от огнестрельного ранения в голову.

По информации телеканала "Рустави 2", полиция разыскивает двух граждан Грузии. Другие участники драки уже задержаны.

Как сообщили в пресс-службе МИД Грузии, грузинское консульство в Стамбуле находится в коммуникации с турецкой полицией и получает информацию о ходе расследования.

Как сообщал УНН, в Торонто во время парада произошла стрельба, по меньшей мере два пострадавших

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