Граждане Грузии и России устроили перестрелку в Стамбуле, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Стамбуле драка со стрельбой и поножовщиной между гражданами России и Грузии завершилась жертвами, погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузии.
Конфликт произошел утром в понедельник в районе Фатих между сотрудниками логистической компании. После словесной перепалки они перешли к драке с использованием холодного и огнестрельного оружия.
На месте происшествия погиб 51-летний гражданин России, он получил ножевое ранение в область живота. 56-летний гражданин Грузии Тенгиз Пхакадзе скончался в больнице от огнестрельного ранения в голову.
По информации телеканала "Рустави 2", полиция разыскивает двух граждан Грузии. Другие участники драки уже задержаны.
Как сообщили в пресс-службе МИД Грузии, грузинское консульство в Стамбуле находится в коммуникации с турецкой полицией и получает информацию о ходе расследования.
Как сообщал УНН, в Торонто во время парада произошла стрельба, по меньшей мере два пострадавших.