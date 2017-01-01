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Граждан Украины среди погибших в теракте в Стамбуле нет, - МИД

Граждан Украины среди погибших в теракте в Стамбуле нет, - МИД

Киев • УНН

 • 9260 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Граждан Украины среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле нет. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter, передает УНН.

"Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консулы в оперативной связи с полицией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 35 человек погибли, около 40 ранены в результате террористической атаки неизвестного преступника, вооруженного огнестрельным оружием на ночной клуб в Стамбуле, в ночь на воскресенье, 1 января.

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